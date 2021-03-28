РИАМО - 28 мар. В результате пожара в жилом доме в Раменском пострадал один человек, возгорание тушили 20 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Возгорание произошло в доме №17 в Клязьменском переулке.

«В 11:00 — ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались пять единиц техники и 20 спасателей.

За минувшие сутки в Подмосковье произошел 41 пожар, спасено три человека. К тушению привлекались 361 человек и 103 единицы техники.