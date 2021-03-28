РИАМО - 28 мар. Две машины столкнулись на Мячковском бульваре в Москве, одна из них выехала на тротуар, дорога в месте аварии перекрыта, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

ДТП произошло в районе дома 18 на Мячковском бульваре. В результате дорожной аварии один из автомобилей выехал на тротуар и наехал на пешехода.

«Перекрыто движение по Мячковскому бульвару в сторону Новомарьинской улице», — говорится в сообщении.

На месте ДТП сейчас работают аварийные службы.