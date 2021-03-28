РИАМО - 28 мар. В бассейне в частном фитнес-центре на Ленинградском шоссе в Москве женщина потеряла сознание и умерла до приезда медиков, городская прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, 28 марта 2021 года во время посещения бассейна в частном фитнес-центре, расположенном на Ленинградском шоссе в Москве, 50-летняя женщина потеряла сознание и находилась в воде без движения. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Проверку по данному факту начала Головинская межрайонная прокуратура. В рамках нее установят все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Прокуратура даст оценку соблюдению спортучреждением требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых населению услуг.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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