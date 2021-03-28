РИАМО - 28 мар. Бывшая солистка музыкальной группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о рецепте любимого блюда, которое она иногда есть даже ночью, пишет Nation News.

Певица в Instagram поделилась простым рецептом угощения, о котором раньше знали только самые близкие. Она призналась, что периодически балует себя этим лакомством по ночам.

«Сосиски колечками, сервелат поджариваем на масле авокадо. Отдельно у меня всегда есть уже готовая гречка с грибами. Добавляем чуть масла с трюфелем. Гречка и трюфель — любимое комбо», — написала Седокова.

Подписчики поблагодарили артистку за аппетитный рецепт, однако отметили, что многим людям приготовление такого «звездного» блюда не по карману. В частности, они заявили, что трюфельное масло стоит слишком дорого.