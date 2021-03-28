РИАМО - 28 мар. В городском округе Солнечногорск 26-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве 15-летнего подростка, злоумышленник арестован, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел 25 марта. Во время прогулки школьник познакомился на автобусной остановке с мужчиной, который предложил подростку пойти к нему в гости. В квартире мужчина по неизвестной причине нанес юноше 38 ножевых ранений.

«После убийства обвиняемый попытался скрыться, уехав во Владимирскую область. Там он был задержан и доставлен к следователю», — говорится в сообщении.

Обвиняемый был ранее неоднократно судим. Назначено проведение ряда экспертиз: судебно-медицинской, генетической и дактилоскопической.

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