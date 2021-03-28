РИАМО - 28 мар. Предстоящее лето на территории центральной части России будет «персиковым» с температурой на 1-2 градуса выше нормы, сообщает URA.ru.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что летний сезон в целом будет достаточно хорошим и комфортным.

«Лето будет «оранжевое» — на 1-2 градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его «персиковым», — сказал Тишковец.

По его словам, в июле прогнозируется дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы. При этом в июне и августе осадки ожидаются в пределах нормы.

Тишковец добавил, что предстоящее лето будет идеальным для отпуска в центральной части страны. Также эта погода плодотворно скажется на урожае.

«Персиковое» лето является неофициальным термином в метеорологии. Так на карте обозначают цветами прогнозируемые плюсовые температуры.

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