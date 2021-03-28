РИАМО - 28 мар. Иномарка въехала в стоящую машину на 35-м км МКАД, в результате дорожной аварии пострадали двое взрослых и двое детей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем BMW 530XI, следуя по крайней правой полосе, совершил столкновение со стоящей из-за неисправности машиной Peugeot 307 под управлением мужчины 1992 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в аварии пострадал водитель Peugeot, у него диагностировали переломы рук и ног. Также пострадали пассажиры данной иномарки. Среди них двое детей 2007 и 2008 годов рождения и взрослый пассажир 1946 года рождения. У них диагностировали ушибы, а у ребенка 2007 года рождения — перелом ноги.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.