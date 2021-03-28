РИАМО - 28 мар. Учреждения дополнительного образования столицы отметят концертами, спектаклями и познавательными вебинарами Неделю музыки для детей и юношества, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

До 30 марта в России проходит Неделя музыки для детей и юношества. Городские центры и дворцы творчества подготовили специальные мероприятия.

«Участники смогут узнать о жизни и творчестве великих композиторов, увидеть музыкальную сказку, услышать замечательные музыкальные произведения, а также проявить эрудицию», — говорится в сообщении.

Детский музыкальный театр «Домисолька» до 31 марта на своей официальной странице в Instagram увлечет москвичей старше 6 лет семейной онлайн-викториной «Угадай песню «Домисольки». Троих участников, давших наибольшее количество правильных ответов, ждут ценные призы. Итоги подведут 1 апреля. Для участия необходимо подписаться на аккаунт @domisolka_official и отвечать на вопросы.

Центр детского и юношеского творчества «Бибирево» 28 марта в 12:00 для детей старше 6 лет и их родителей покажет в онлайн-режиме музыкальный спектакль «Айболит-11», воплощенный юными артистами театра-студии «Рампа» по мотивам сказки Корнея Чуковского.

Дворец творчества детей и молодежи «Восточный» 29 марта в 14:00 пригласит москвичей старше 7 лет на мастер-класс «Метр и ритм в музыке». Участники познакомятся с многообразием ритмических рисунков в музыке.

Центр эстетического воспитания детей «Моцарт» Московского дворца пионеров 29 марта в 17:00 для горожан старше 10 лет организует онлайн-концерт «Музыка сквозь перспективу времени». Он пройдет на страницах центра в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, «ВКонтакте».

Мероприятия также пройдут в большинстве учреждений дополнительного образования столицы. Афиша и подробная информация размещены на их официальных сайтах, а также на портале «Дом онлайн».