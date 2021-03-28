РИАМО - 28 мар. Российский боксер Александр Поветкин проиграл в бою-реванше британскому спортсмену Диллиану Уайту, сообщает Газета.ru.

Исход встречи решился в четвертом раунде.

«Поветкин пропустил удар правой от Уайта и зашатался. У него были серьезные проблемы с защитой, потому он пропустил еще много опасных ударов и оказался на полу. Рефери остановил бой. Это нокаут», — говорится в сообщении.

В результате россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

В августе 2020 года бой с Уайтом завершился победой представителя России, он тоже отправил соперника в нокаут.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе. Он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.