РИАМО - 28 мар. Строительство хордовых магистралей в столице идет полным ходом, часть работ сделана на две трети, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что Северо-Западная хорда полностью построена.

«Работа продвигается. <...> Юго-Восточная хорда (построена - ред.) на две трети, Северо-Восточная тоже на две трети», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что работы усложняются окружающей инфраструктурой. Юго-Восточная хорда практически вся находится в коридоре действующих железнодорожных путей.

«Поэтому там очень много эстакад, по большей части она в воздухе висит. Через каждые пять минут проходят поезда, и найти окна, чтобы дать возможность строителям работать, очень сложно», - уточнил мэр.

Новые трассы снизят загруженность части столичных улиц, разгрузят ТТК и МКАД.

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