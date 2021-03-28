РИАМО - 28 мар. В текущем году в Москве планируется благоустроить территории возле пяти станций Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ), сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках проектов по улучшению пешеходной и транспортной доступности этих станций метро обустроят новые удобные тротуары, которые отделят от проезжей части бордюрным камнем, заменят асфальтобетонное покрытие дорог», — отметил Бирюков.

Он добавил, что планируется масштабное озеленение данных территорий. Там высадят деревья и кустарники, сделают газоны. Также на маршрутах к метро установят лавочки.

По его словам, работы возле станции «Улица Новаторов», «Зюзино», «Проспект Вернадского», «Народное ополчение», «Петровский парк» начались в 2020 году и будут закончены к сентябрю.

В текущем году также начнется благоустройство территорий около станций БКЛ «Аминьевское шоссе», «Давыдково», «Сокольники», «Электрозаводская», «Мичуринский проспект», «Воронцовская», «Кунцевская» и «Бутырская». На данных территориях работы будут завершены во второй половине 2022 года.

Для пассажиров общественного транспорта столицы на данных территориях появятся современные остановки с зарядными станциями для гаджетов. Планируется сделать парковочные карманы.

Бирюков уточнил, что около станций Большого кольца подземки заменять старое и установят дополнительное освещение. Территорию возле станций будут освещать несколько сотен энергоэффективных светильников.