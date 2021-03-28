РИАМО - 28 мар. Московские врачи вылечили от коронавируса 1151 человека за минувшие сутки, общее количество выздоровевших в городе достигло 941 192, сообщает столичный оперштаб.

В городе за сутки выявлено 1878 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 720 человек. В столице также за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на Covid-19.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в Москве за пандемию составляет 1 022 551. Всего умерло 16 498 человек.

В Москве проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Сделать прививку от Covid-19 можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

Готовиться к прививке не нужно, достаточно приехать с паспортом и полисом ОМС в поликлинику или в любое место, где работает выездная бригада вакцинации. Перед прививкой пациента осмотрит врач.

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Текстовая трансляция

28 МАРТА

- Еще 1151 пациент выздоровел после Covid‑19 в Москве. Общее количество выздоровевших в городе достигло 941 192.

- За сутки в России зарегистрировали 9 088 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 610 больных. В Москве - 1878.

- Собянин рассказал о поддержке работников культуры во время пандемии Covid‑19. Зарплата работников культуры в пандемию была не ниже уровня предыдущего года.

- Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19 пожилых жителей.

Наша задача – разъяснить и максимально обезопасить, потому что мы видим сейчас на койках 85% - это (люди в возрасте - ред.) 50+. Люди 60+ болеют тяжело. Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

- В столице пока не будут смягчать ограничения для театров. Текущие требования из‑за коронавируса позволяют заполнять залы только на 50%.