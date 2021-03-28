РИАМО - 28 мар. За минувшие сутки в столице подтвердили 1878 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксирован 1 022 551 случай заболевания, сообщает оперштаб Москвы.
В общественных местах и пассажирском транспорте столицы следует соблюдать масочно-перчаточный режим.
В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку от коронавируса можно в столичных поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится на добровольной и бесплатной основе.
За сутки на территории России выявили 9088 новых случаев Covid-19, из них 12,8% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за сутки было зафиксировано 336 летальных исходов, выздоровели 8630 пациентов.
С начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 519 832 случая коронавируса, умерли 97 740 пациентов с диагностированным Covid-19, после лечения выздоровели 4 139 128 человек.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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28 МАРТА
- Еще 1151 пациент выздоровел после Covid‑19 в Москве. Общее количество выздоровевших в городе достигло 941 192.
- За сутки в России зарегистрировали 9 088 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 610 больных. В Москве - 1878.
- Собянин рассказал о поддержке работников культуры во время пандемии Covid‑19. Зарплата работников культуры в пандемию была не ниже уровня предыдущего года.
- Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19 пожилых жителей.
- В столице пока не будут смягчать ограничения для театров. Текущие требования из‑за коронавируса позволяют заполнять залы только на 50%.
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