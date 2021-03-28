РИАМО - 28 мар. За минувшие сутки в столице подтвердили 1878 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксирован 1 022 551 случай заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В общественных местах и пассажирском транспорте столицы следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку от коронавируса можно в столичных поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится на добровольной и бесплатной основе.

За сутки на территории России выявили 9088 новых случаев Covid-19, из них 12,8% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за сутки было зафиксировано 336 летальных исходов, выздоровели 8630 пациентов.

С начала пандемии в РФ зарегистрировано 4 519 832 случая коронавируса, умерли 97 740 пациентов с диагностированным Covid-19, после лечения выздоровели 4 139 128 человек.

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28 МАРТА

- Еще 1151 пациент выздоровел после Covid‑19 в Москве. Общее количество выздоровевших в городе достигло 941 192.

- За сутки в России зарегистрировали 9 088 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 610 больных. В Москве - 1878.

- Собянин рассказал о поддержке работников культуры во время пандемии Covid‑19. Зарплата работников культуры в пандемию была не ниже уровня предыдущего года.

- Андрей Воробьев напомнил о важности вакцинации от Covid‑19 пожилых жителей.

Наша задача – разъяснить и максимально обезопасить, потому что мы видим сейчас на койках 85% - это (люди в возрасте - ред.) 50+. Люди 60+ болеют тяжело. Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1»

- В столице пока не будут смягчать ограничения для театров. Текущие требования из‑за коронавируса позволяют заполнять залы только на 50%.