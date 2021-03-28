РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Театр из городского округа Люберцы одержал победу в номинации «Любимцы публики» на международном фестивале театров кукол «Кукольный остров-III», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В онлайн-режиме свои спектакли показали 16 театров из Латвии, Узбекистана, Польши, а также Новосибирска, Москвы, Костромы, Кемерова, Екатеринбурга, Смоленска, Владимира, Саранска, Твери и Орла. Московскую область представил люберецкий кукольный театр «Радуга».

«В конкурсной программе международного фестиваля театров кукол «Кукольный остров-III» томилинский коллектив представил фрагмент спектакля «Снеговик и девочка Варя», - говорится в сообщении.

Победителей конкурса выбирало профессиональное жюри, в его состав вошли театральные художники, режиссеры, критики. Зрители с помощью онлайн-голосования определили своего победителя. Томилинская «Радуга» выиграла в номинации «Любимцы публики».