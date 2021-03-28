РИАМО - 28 мар. В квартире на улице Маршала Жукова в Одинцове случился пожар, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 01:18 в воскресенье. Пожар произошел по адресу: Одинцово, ул. Маршала Жукова д. 13, кв. 61.

«В 02:20 – ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимали участие семь человек и две единицы техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошел 41 пожар, спасено 3 человека. К тушению привлекались 361 человек и 103 единицы техники.