РИАМО - 28 мар. В рамках международной экоакции «Час Земли» была отключена подсветка свыше 2,8 тыс. московских зданий, сооружений и территорий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что столица участвовала в данной акции в 13-й раз.

«В этом году на час – с 20:30 до 21:30 – была отключена подсветка более 2,8 тыс. зданий, сооружений и городских территорий, в том числе Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка «Зарядье», Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона «Лужники», – отметил Бирюков.

По его словам, в рамках акции в этом году в городе впервые отключили тематическую ландшафтную подсветку Бульварного кольца и Воробьевых гор.

Также на час выключили подсветку зданий Совета Федерации, Госдумы и столичного правительства, Останкинской башни, павильонов ВДНХ и других объектов.

Экологическая акция «Час Земли» проводится во всем мире с 2007 года. В РФ она впервые прошла в 2009 году.

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