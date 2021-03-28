РИАМО - 28 мар. В Москве реализуют программу реконструкции зданий театров, уже две трети культурных учреждений отремонтированы, в ближайшие три года будут восстановлены порядка 30 объектов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы уже много лет ведем программу реконструкции действующих театров, строительство новых. Большая часть — две трети театров — приведены в порядок, реконструированы. Порядка 30 зданий у нас еще в планах на ближайшие три года. Это полная, комплексная реконструкция или капитальный ремонт с оснащением новым оборудованием», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В текущем году на территории Москвы планируется провести ремонтные работы на 232 объектах культуры. Среди них — библиотеки, музеи, театры, культурные центры, парки культуры и отдыха, школы искусств.

Ранее глава департамента культуры города Александр Кибовский сообщил, что в минувшем году, несмотря на антиковидные ограничения, в столичных театрах состоялось свыше 15 тыс. спектаклей, которые посетили порядка 3 млн человек.