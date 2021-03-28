РИАМО - 28 мар. На территории московского района Хамовники специалисты проведут ремонт крыш исторических зданий в рамках региональной программы капремонта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Отремонтируют крышу жилого дома, расположенного по адресу: Фрунзенская набережная, дом 8. Это здание 1943 года постройки с колоннадами и декором на фасаде в стиле сталинского ампира архитектора Константина Джус-Даниленко», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет отремонтирован четырехэтажный дом, возведенный в 1904 году по адресу: Сеченовский переулок, дом 8, строение 3. В нем жил художник-пейзажист Николай Крымов.

Еще одним объектом, который попал в региональную программу капитального ремонта, стал Дом архитекторов, расположенный на Ростовской набережной. Часть объекта была построена в 1939 году, а завершили возведение здания только 1960 году.

На всех объектах специалисты заменят кровельное покрытие, стропила и мауэрлат (элемент кровельной системы здания). Кроме того, будет отремонтирована система водостока, а где необходимо поменяют обрешетку, люки, выходы на чердак и кровлю, также деревянные конструкции покроют огнебиозащитными составами.​