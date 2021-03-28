РИАМО - 28 мар. Власти Подмосковья уделяют особое внимание благоустройству и развитию военных городков на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Военные городки были построены какие-то в 60-е, какие-то в 70-е годы. Жилищный фонд не самый новый, честно скажу. Поэтому наша задача — уделять им внимание и обеспечивать перемены», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Недвижимость военных городков на территории Подмосковья в составе 559 объектов недвижимого имущества и земельных участков площадью более 250 гектаров переданы в муниципальную и областную собственность. Наиболее крупными в 2020 году стали передачи в собственность городских округов Серпухов, Солнечногорск, Наро-Фоминский и Егорьевск.

При участии Минобороны РФ передаются имущественные комплексы военных городков. Среди них есть и жилые квартиры. После передачи в собственность муниципального образования администрация городского округа может обслуживать, ремонтировать и улучшать жилищный фонд, а граждане могут приватизировать квартиры.

Работа по передаче имущества бывших военных городков в муниципальную и областную собственность ведется в Подмосковье с 2012 года. Благодаря многолетней совместной работе с Минобороны переданы имущественные комплексы и тысячи гектаров земли.

За пять лет в Подмосковье в военных городках также отремонтировали 12 домов культуры из 33. За четыре года планируется отремонтировать еще шесть.