РИАМО - 28 мар. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, власти столицы продолжали обеспечивать выплату зарплаты работникам культурных учреждений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы полностью обеспечили финансирование заработной платы работников (сферы культуры - ред.), несмотря на то, что многие учреждения были просто закрыты достаточно долгий период времени», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что зарплата работников культуры в пандемию была не ниже уровня предыдущего года.

Мэр отметил, что при первых признаках улучшения эпидемиологической ситуации культурные учреждения в городе были открыты. В настоящее время большинство из них полностью функционируют.​

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