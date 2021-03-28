РИАМО - 28 мар. Несмотря на работу коммунальных служб по уборке территории Подмосковья после зимы, жители региона смогут внести свою лепту в организацию чистоты дворов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы постараемся сделать так, чтобы каждый смог со своим ребенком сам какую-то лепту внести. Мне кажется это очень важно, ведь там, где ты живешь, ты должен присматривать (за состоянием территории - ред.) и заботиться об этом. Конечно, ты можешь надеяться на коммунальные службы, но точно самому плошать не следует», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».​

Общеобластной субботник в Подмосковье планируется провести в конце апреля.

Ранее губернатор Московской области напомнил главам городских округов, что каждый двор и каждая улица должны быть чистыми и опрятными, а еще радовать глаз. В регионе следует проводить системную работу по благоустройству.