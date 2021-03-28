РИАМО - 28 мар. Жители старшего поколения тяжело переносят коронавирусную инфекцию, именно поэтому им важно сделать прививку от Covid-19, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наша задача – разъяснить и максимально обезопасить, потому что мы видим сейчас на койках 85% - это (люди в возрасте - ред.) 50+. Люди 60+ болеют тяжело», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что в регионе стараются сделать максимально удобной вакцинацию для всех, у кого нет противопоказаний.
В Московской области продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.
Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно через портал госуслуг, по телефону «122» и в МФЦ.
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