РИАМО - 28 мар. В Москве пока не планируют смягчать введенные из-за коронавируса ограничения по заполняемости зрительных залов в театрах, сообщает РИА Новости.

«Чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что мы открываем с какого-то момента большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, люди начинают строить свои планы», - сказал глава департамента культуры города Александр Кибовский, отвечая на вопрос о смягчении ограничений для театров.

Он подчеркнул, что для принятия такого решения власти Москвы должны отдавать себе отчет, что точно не будет никаких «сюрпризов» не только на данный момент, но и на перспективу.

По его словам, городские власти ориентируются на мнения специалистов профильных органов, поэтому пока соответствующих решений не принято.

Руководитель департамента культуры столицы уточнил, что сейчас можно радоваться тому, что в принципе есть возможность посещения театров, а еще проведения акции «Ночь театров» очно.

«Мы должны понимать, что это не просто игра в цифры, а серьезнейший вопрос, от которого зависит безопасность наших граждан. И мы должны соизмерять свои действия с тем, что требуют меры, какая ситуация. Поэтому мы сегодня работаем, у нас 50% заполняемость», - добавил Кибовский.

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