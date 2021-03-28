РИАМО - 28 мар. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков, температура может подняться до плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве днем составит 7-9 градусов, по области - 5-10 градусов. Ветер слабый», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

Температура в Московском регионе постепенно повышается, атмосферное давление сейчас высокое. Эти факторы в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых людей. В группе риска находятся жители региона, у которых диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

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