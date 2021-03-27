РИАМО - 27 мар. Архитектурно-художественную подсветку зданий вновь включили в Москве и Подмосковье после завершения акции «Час Земли», ее отключали с 20:30 до 21:30.

Акция ежегодно проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2007 года и призвана привлечь внимание жителей планеты к проблемам экологии.

В России она проводится с 2009 года. Московский регион активно участвует в акции каждый год.

В столице в этот раз отключили подсветку более 2 тыс. зданий и сооружений, в том числе погасли Московский Кремль, ГУМ и ЦУМ, Останкинская башня и Московский зоопарк.

В Подмосковье также отключали архитектурно-художественную подсветку на зданиях в 43 муниципалитетах. Всего в акции поучаствовали свыше 430 зданий.

Принять участие в «Часе Земли» мог любой житель России, для этого нужно было лишь отключить в своем доме свет и электроприборы на один час.

На акции «Час Земли» в Москве напомнили о важности открытости экологической информации>>