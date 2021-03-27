РИАМО - 27 мар. По словам орнитолога Вадима Мишина, в Москве до 80% всех синиц погибли минувшей зимой из-за холода и бескормицы, передает kp.ru.

«Эта зима была очень суровой. Снег шел в январе, феврале, первой половине марта. Обильными снегопадами засыпало все травы-дикоросы с семенами, птицам остались семена только на деревьях - ольха, береза», - сказал Мишин.

Он отметил, что птицам не будут страшны холода, если они сыты. Температура тела у синиц составляет около 40 градусов. Они имеют быстрый метаболизм, поэтому им нужно постоянно есть, чтобы поддерживать температуру тела в норме.

Десятки тысяч синиц умерли в столичном регионе из-за проблем с кормовой базой.

«Шансы выжить были только там, где человек проявил участие, расставлял кормушки» - отметил специалист.

В то же время орнитолог подчеркнул, что эта ситуация не станет катастрофой для природы столичного региона. Мишин подчеркнул, что природа не терпит пустоты.

«Гибель птиц - обычное явление для снежных и холодных зим. Значит, в этом году в кладках у синиц будет больше яиц. Если обычно это 2-3 яйца в гнезде, теперь - до пяти. Плодовитость увеличится, вид сам будет контролировать популяцию», - заключил эксперт.

Минувшей зимой столица пережила 34 перехода минусовой на плюсовую температуры. Зимой на Москву также обрушился сильнейший снегопад. Последний раз настолько же масштабные снегопады город переживал три года назад — в зимний сезон 2017-2018 годов.