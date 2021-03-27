РИАМО - 27 мар. В столице в рамках акции «Час Земли», посвященной теме открытости информации о состоянии окружающей среды, отключилась подсветка Кремля и ГУМ, передает корреспондент РИАМО.

«Для того, чтобы открытость экологической информации наиболее полно работала на благо природы и человека, надо выполнить два условия: первое — эта информация должна быть открытой и доступной, второе — люди должны знать, где ее найти и как ею пользоваться. <...> Акция этого года уникальна тем, что проходит в онлайне, это, наверное, самая масштабная, самая массовая акция «Час Земли» за историю ее проведения в России», - сказал директор всемирного фонда дикой природы «WWF» России Дмитрий Горшков.

Он добавил, что акцию поддерживает миллионы людей и тысяча городов.

«Самое главное, что мы должны понимать, что эта акция направлена не на то, чтобы свет отключить. В этой акции участвуют миллионы, миллиарды людей по всему миру, которые переживают за то, что происходит с нашей Землей, что будет завтра, что останется нашим детям. <...> Видим, как меняется философия людей, они уже понимают, что мусор под ногами никому не нужен», - сказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский отметил, что в акции примут участие более 2 тысяч зданий.

«Миллионы москвичей традиционно отключают свет в своих жилищах и задумываются над проблемами планетарного масштаба. <...> Акция на самом деле будоражит умы, формирует определенные экологические мировоззрения. <...> Москва, наверное, один из первых субъектов Российской Федерации, один из немногих, который с 11 года открыл информацию. У нас есть система экологического мониторинга», - сказал Кульбачевский.

Экологическая акция «Час Земли» проводится во всем мире с 2007 года. Каждый год в ней участвуют свыше 2 миллиардов человек. Россия присоединилась к акции в 2009 году. Московский регион является ее активным участником.

«ИГРА «ЧАС ЗЕМЛИ»>>