РИАМО - 27 мар. Уголовное дело возбудили в отношении представителя Адвокатской палаты Москвы 1977 года рождения, которого подозревают в покушении на мошенничество, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

«По данным следствия, не позднее 24 марта 2021 года адвокат, в ходе встречи с супругой своего доверителя, интересы которого представлял, склонял последнюю передать ему денежные средства в размере 1 тысячи евро», - говорится в сообщении.

Адвокат пытался убедить женщину в том, что эти деньги передаст сотрудникам полиции, которые осуществляют предварительное следствие в отношении ее супруга. Якобы это поможет получать данные предварительного расследования, не подлежащие разглашению. При этом сам адвокат знал заведомо знал, что это невозможно.

Передача денег прошла в рамках оперативных мероприятий в одном из ресторанов на Мичуринском проспекте. Адвокату передали 30 тысяч рублей, а также муляжи денежных средств на сумму в 60 тысяч рублей. После этого он был задержан сотрудниками УСБ ГУ МВД России по городу Москве.

Сейчас с фигурантом дела проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.