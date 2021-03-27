РИАМО - 27 мар. Архитектурно-художественную подсветку зданий и сооружений отключили в Москве и Подмосковье в рамках международной экологической акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Акция продлится до 21:30. Ее главная цель — привлечь внимание граждан к проблемам экологии. Традиционно к акции подключаются миллионы людей по всему миру — они выключают свет и бытовые электроприборы.

В столице в рамках акции отключили подсветку более 2 тыс. объектов. Так, не работает освещение на территории Московского Кремля, ГУМа, ЦУМа, парка «Зарядье», Московского зоопарка, стадиона «Лужники», Парка Горького, павильонов ВДНХ, Большого театра. Также потухла Останкинская башня и отключилась подсветка здания Госдумы.

В Подмосковье отключили архитектурно-художественную подсветку на более 400 зданиях в 43 муниципалитетах. Например, к акции присоединился торговый центр Outlet Village Белая Дача, Мемориал Славы в Королеве, офисные здания АО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион».

Участвовать в акции может любой желающий. Для этого нужно лишь отключить в своем доме свет на один час.

Экологическая акция «Час Земли» проводится во всем мире с 2007 года. В России она впервые прошла в 2009 году. В текущем году акция пройдет уже в 13-й раз.

56 городских округов Московской области поучаствуют в акции «Час Земли»>>