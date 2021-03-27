РИАМО - 27 мар. Автомобиль, который загорелся на 44-м км МКАД, эвакуировали, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на внутренней стороне 44-го км МКАД в районе развязки МКАД — Киевское шоссе — Ленинский проспект. Машина загорелась в средней полосе.

На место происшествия были направлены оперативные службы. Из-за возгорания авто движение на участке МКАД было затруднено.