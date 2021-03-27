РИАМО - 27 мар. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков сообщил, что у отечественной вакцины от Covid-19 «ЭпиВакКорона» есть ряд важных преимуществ, передает Федеральное агентство новостей.

Главное преимущество пептидной вакцины заложено в ее конструкции. Прежде всего речь идет о безвредности и возможности многократной ревакцинации.

«Кроме того, препарат устойчив к любым мутациям Covid-19. Специалисты намеренно отслеживают распространение разных штаммов коронавируса, в числе которых британский, бразильский, южноафриканский и калифорнийский», — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Рыжикова, они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью данной вакцины.

В Москве и Подмосковье проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Она проводится бесплатно и добровольно.

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Текстовая трансляция

27 МАРТА

- Эксперт назвал основные преимущества вакцины «ЭпиВакКорона». Препарат создал центр «Вектор».

- 1368 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Госпитализированы 775 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 885 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 586 больных. В Москве - 1551.