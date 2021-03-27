РИАМО - 27 мар. В Центральном банке России считают справедливой фиксируемую на данный момент стоимость нефти, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, пока неизвестно, какую динамику продемонстрируют цены на «черное золото».

«Я не знаю будущего, но наше ощущение, что цена нефти — она вполне справедлива на сегодняшний день», — сказал Швецов.

Вопрос цен на нефть он затронул в ходе выступления в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.

На сегодня цены на нефть уже выше среднесрочных прогнозов регулятора, поэтому в ЦБ не считают эти показатели низкими.