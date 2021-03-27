РИАМО - 27 мар. Российская сборная по футболу обыграла команду из Словении со счетом 2:1, матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года проходил на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает kp.ru.
Это уже второй матч подряд, в котором команда под руководством Станислава Черчесова одержала победу.
Мяч в ворота России забил Йосип Иличич. Это единственный гол, который достался Словении.
С 6 очками российская сборная лидирует в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022. Следующую игру футболисты из России проведут 30 марта в гостях против команды Словакии.
Чемпионат мира по футболу FIFA-2022 пройдет осенью в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу.
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