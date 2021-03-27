РИАМО - 27 мар. Российская сборная по футболу обыграла команду из Словении со счетом 2:1, матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года проходил на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает kp.ru.

Это уже второй матч подряд, в котором команда под руководством Станислава Черчесова одержала победу.

«На 26-й минуте матча первый гол забил Артем Дзюба, воспользовавшись пасом от Кузяева. Спустя 9 минут он же еще раз поразил ворота Яна Облака», — говорится в сообщении.

Мяч в ворота России забил Йосип Иличич. Это единственный гол, который достался Словении.

С 6 очками российская сборная лидирует в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022. Следующую игру футболисты из России проведут 30 марта в гостях против команды Словакии.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2022 пройдет осенью в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу.