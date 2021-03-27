РИАМО - 27 мар. Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович считает, что так называемое «весеннее обострение» не является главной причиной ухудшение психического состояния людей.

«На самом деле обострения начинаются зимой, потому что весной, наоборот, удлиняется световой день, становится теплее, все зацветает. Что касается «весенних обострений», я в них не верю именно как специалист. Обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы», — сказал Федорович в эфире радио Sputnik.

По его словам, по весне меняется гормональный фон. Возможно, что он влияет на людей и обеспечивает определенный подъем.

«Но чтобы это становилось явлением массовым с позиции восприятия какого-то сумасшествия — я бы к этому отнесся более сдержанно», — добавил эксперт.

Федорович также добавил, что четких подтверждений о влиянии фаз Луны на поведение человека или на его самочувствие не существует.