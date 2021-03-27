РИАМО - 27 мар. С 2014 года голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы отработал 47 млн звонков, пишет «Вечерняя Москва».

«Голосовой помощник стал неотъемлемой частью городских горячих линий. Он консультирует горожан более чем по 55 темам, что способствует разгрузке операторов в пиковые часы», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, голосовой помощник улучшает свои навыки, обучаясь на примере работников горячих линий. Он анализирует реакцию собеседника на его слова, понимая, насколько хорошо прошел диалог.

Самостоятельно в прошлом году робот смог обработать около 30 млн звонков. Он дает консультации жителям по вопросам транспорта, госуслуг, ЖКХ и другим сферам. Также помощник может дать ответ о работе МФЦ, когда отключат горячую воду и каков статус готовности документов.

Робот имеет искусственный интеллект. Он использует нейронную сеть, с помощью которой находит нужную информацию, причем делает это в два раза быстрее человека.