РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. В подмосковном Подольске с 8 по 10 апреля пройдут выборы в Молодежный парламент при совете депутатов городского округа, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На заседании фракции «Единая Россия» в Подольском совете депутатов подвели итоги работы за период с 1 февраля по 26 марта. Руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Любовь Ушанева отметила, что работа велась на должном уровне, но впереди предстоит много работы. Максимович в своем выступлении перед муниципальными парламентариями сделал акцент на ряд направлений работы.

Он отметил, что предстоящие выборы в Молодежные парламенты при советах депутатов городских округов планируют провести с 8 по 10 апреля. Работа с молодежью является одним из основных направлений партийной работы.

Особое внимание также уделят волонтерской деятельности и помощи гражданам. Привлекут депутатов к участию за контролем капитального ремонта и ремонта объектов образования, культуры и спорта; реализации мероприятий инициативного бюджетирования 2020 и 2021 годов; проведению личных приемов граждан в очном режиме.

В заключительной части заседания фракции главный врач Подольской городской клинической больницы №3, депутат Марина Черногорова в очередной раз рассказала о значимости вакцинации от Covid-19 и необходимости разъяснения этой информации среди жителей Подольска.