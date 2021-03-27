РИАМО - 27 мар. Подсветку отключат на здании Северного речного вокзала, внешних экранах павильона МЦД, а также ряде станций МЦД во время международной экоакции «Час Земли», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Сегодня с 20:30 до 21:30 во всем мире пройдет «Час Земли». Во время этой акции в больших мегаполисах отключают подсветку, чтобы дать планете «отдохнуть». И мы присоединяемся к экочасу», — сообщили в пресс-службе.

Внешнее освещение погаснет на Северным речном вокзале, станциях Опалиха, Пенягино, Волоколамская D2 и Фили D1, также отключат внешние экраны павильона МЦД на площади Киевского вокзала.

Также подсветку выключат на 20 объектах ЦОДД, во всех электродепо московского метро, Смоленском метромосту, в депо монорельсовой транспортной системы, Едином диспетчерском центре, вагоноремонтном комплексе и трамвайно-ремонтном заводе.

Кроме того, к акции присоединятся трамвайные депо Краснопресненское и Октябрьское, а также депо им. Баумана и им. Русакова.

«Час Земли» — это ежегодное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Его цель — побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В Москве погасят подсветку более 2 тыс. зданий, в Подмосковье — свыше 400.