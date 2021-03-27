РИАМО - 27 мар. До конца года в столице на маршрутах Московских центральных диаметров намерены завершить строительство 11 станций, также планируется достроить вокзал Восточный, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы продолжаем интегрировать железные дороги в транспортную систему города. В этом году планируется открытие еще 11 остановочных пунктов МЦД, а также вокзального комплекса Восточный в районе Черкизово», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день в наивысшей степени готовности находится станция Внуково будущего МЦД-4, которую намерены открыть для уже в апреле. Вокзал Восточный планируют также открыть в мае 2021 года. Почти готов остановочный пункт Аминьевская, его могут открыть уже в июне.

Также планируется завершить работы на станциях МЦД-4 Кокошкино, Апрелевка, Толстопальцево, Мещерская, Матвеевская, Минская, а также на станциях МЦД- 2 Печатники и Щукинская, МЦД-1 Окружная.

Восточный станет первым железнодорожным вокзалом, построенным в столице за последние 100 лет. Новый вокзал будет частью крупного транспортного узла около станции метро «Черкизовская».

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