РИАМО - 27 мар. Актриса Кристина Асмус, сыгравшая в сериале «Интерны», рассказала, что ношение очков вызывает у нее клаустрофобию, однако этот аксессуар ей придется надеть для новой роли, передает Федеральное агентство новостей.

Асмус выложила в свой Instagram новое фото в очках. В комментарии она поделилась с фанатами, почему не любит носить этот аксессуар.

«Мне сразу везде жмет, давит. Тесно в них и темно. Плохо видно. И клаустрофобия развивается. Ношу, конечно, иногда, но в основном сразу хочется их снять», — сказала актриса.

Асмус уточнила, что имеет хорошее зрение, поэтому очками она не пользуется, а на съемках обычно носит линзы - для изменения цвета глаз.

Однако для новой роли актриса хочет попробовать носить очки, но ее пугает, что это может повлиять на ее чувствительную кожу лица, поэтому она будет использовать «спиртовой чехол».