РИАМО - 27 мар. Правительство России, Центробанк и несколько других крупнейших кредитно-финансовых учреждений запланировали создание нового ипотечного проекта для строительства частных домов, который не предусматривает залога, пишет Nation News.

Эта ипотечная программа будет создана специально для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако ставка по ней будет выше обычной, потому что нет реального залога.

«Мы его (проект - ред.) в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и перекредитоваться по стройке», — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас на ИЖС в России есть большой спрос. Он полагает, что данная сфера в будущем положительно повлияет на рост всей сферы строительства.