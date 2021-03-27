РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. В подмосковных Люберцах в субботу утром сгорела газель, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Павел Иванов.

Автомобиль сгорел на улице Барыкина.

«Газель сгорела, в тушении пожара участвовало два расчета. На момент пожара пострадавших не было. В тушении пожара участвовало восемь человек личного состава», - сказал Иванов.

Он отметил, что частично обгорели легковые автомобили, стоящие рядом.