РИАМО - 27 мар. Компания Apple решила запатентовать конструкцию выдвижной подставки для ноутбуков, позволяющую сделать лучше охлаждение MacBook, заявку на патент фирма уже подала, передает Федеральное агентство новостей.

«Разработка представляет собой выдвижную опору в форме ножки или подставки, за счет которой устройство может принять более удобное для работы положение», - отмечается в материале.

Само устройство спрятано в нижней части ноутбука. Его можно включить вручную или при помощи встроенной системы.

Включить механизм можно также при наличии датчик положения экрана относительно основной части ноутбука. Эта конструкция способна влиять на скорость вращения вентилятора в MacBook.

Будет ли эта конструкция представлена в серийной продукции Apple, пока неизвестно.