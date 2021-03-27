РИАМО - 27 мар. Мебель и вещи жильцов 11 квартир дома по улице Зеленая в Химках, где произошел взрыв газа, перевезли на склад, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Все перевозимое имущество жильцов описано и застраховано на период хранения и обратной доставки», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день подготовка к ремонтным работам здания продолжается. Уже завершен монтаж девяти этажей лесов с обратной стороны дома, леса завесили сеткой. Также начался монтаж конструкций на передней стороне дома.

Строительный городок запитан электричеством в необходимом объеме. В субботу уже полностью смонтированы ограждения площадки. Сейчас завозится материал и необходимое оборудование.

К ремонтным работам специалисты приступят, когда мебель жильцов будет полностью перевезена на склад.

ЧП произошло 19 марта. В результате хлопка газа в квартире жилого дома погибли четыре человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль.