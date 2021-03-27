РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 мар. Чемпионат по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин проходит в Люберцах, передает корреспондент РИАМО в Люберцах.

Соревнования проходят в субботу, в них участвуют 20 спортсменов из Люберец.

«В нашем городе проводится чемпионат Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Ожидается около 150 участников из 14 городов Подмосковья. Это является отборочными соревнованиями к чемпионату ЦФО и к чемпионату России», - сказал главный судья соревнований чемпионата Московской области по тяжелой атлетике Сергей Чеберин.