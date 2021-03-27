РИАМО - 27 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении на территории Парка Горького на площади 200 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло в двухэтажном складском здании на ул. Крымский Вал, дом 9, строение 31. По данным открытых источников, здание расположено на территории парка культуры и отдыха им. Горького.

«В 17:54 пожар локализован на площади около 200 кв. м. В 17:59 пожар ликвидирован», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавших в результате произошедшего нет.