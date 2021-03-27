РИАМО - 27 мар. XI Международный литературный фестиваль «Чеховская осень-2020» проходит в онлайн-режиме по 30 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба региональной общественной организации «Союз писателей Республики Крым».

Проведение фестиваля приурочено к 100-летию создания дома-музея А.П. Чехова в Ялте. На фестивале планируется участие литераторов из регионов России, Европы, Азии, Америки и ряда стран Ближнего Востока. Фестиваль получит широкое освещение в российских и зарубежных СМИ. В рамках конкурсной программы оценивается уровень авторских работ в 22 номинациях.

Организатором фестиваля является РОО «Союз писателей Республики Крым» при поддержке: Международного сообщества писательских союзов, Россия; «Межнациональный союз писателей Крыма»; Регионального отделения Республики Крым Общероссийской общественной организации Писателей «Общероссийское литературное сообщество»; Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации писателей «Литературное сообщество писателей России»; клуба фантастов Крыма.

Информационная поддержка оказывается: министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым; издательством «Guten Morgen Verlag» (Германия); Фондом содействия развитию науки, культуры и кино «ОДИССЕЙ»; телекомпаниями России и Республики Крым; интернет-порталом revizor.ru; газетой «Комсомольская правда»; литературно-художественным и общественно-политическим ежемесячным журналом «Наш Современник»; общественно-политическим изданием «Литературная газета»; литературно-художественным и общественно-политическим журналом «Юность»; литературно-художественным и публицистическим журналом «Брега Тавриды»; литературно-художественным журналом «Манускрипт Крымской литературной академии»; поэтическим сборником «Роза поэзы» и др.

Фестивальный взнос с авторов не взымается, регистрация участников фестиваля обязательна. Время проведения мероприятий фестиваля — с 20 февраля 2021 года по 30 апреля 2021 года. Работа по отбору творческих работ с 20 марта 2021 года по 29 апреля 2021 года. Время проведения финальных мероприятий фестиваля — 30 апреля 2021 года.