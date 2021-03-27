РИАМО - 27 мар. Двухэтажное складское помещение загорелось на территории Парка Горького в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Возгорание происходит по адресу: ул. Крымский Вал, дом 9, строение 31. По данным открытых источников, здание расположено на территории парка культуры и отдыха им. Горького.

«По предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже двухэтажного складского здания», — сообщили в пресс-службе.

Площадь пожара в настоящий момент выясняется. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные расчеты.