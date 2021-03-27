РИАМО - 27 мар. Определены составы сборных России и Словении на матч отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года, передает Федеральное агентство новостей.

Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Игра начнется в 17:00.

«Шунин, Семенов, Фернандес, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба и Жемалетдинов сыграют за сборную России с первых минут в матче против Словении», — говорится в сообщении.

Словенскую команду будут представлять футболисты Облак, Мевля, Стоянович, Блажич, Ловрич, Бельковец, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар и Иличич.

Встречу в Сочи обслужит бригада арбитров, ее возглавит Марко Ди Белло.