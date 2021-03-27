РИАМО - 27 мар. Рекордное количество поездок зафиксировали на этой неделе в Московском метрополитене, впервые с начала пандемии Covid-19 за сутки в рабочий день в метро проезжали более 7 млн человек, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Уже сейчас пассажиропоток восстановился на 80% (если сравнивать с уровнем 2019 года)», - отметили в пресс-службе.

Быстрее всего пассажиропоток восстанавливается на станциях рядом с ж/д вокзалами, около крупных производств и торговых центров.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в Московском метрополитене сильно снизился. В связи с этим даже закрывались более 45 вестибюлей станций метро.

На сегодня пассажиропоток в метрополитене столицы восстанавливается. При этом продолжают действовать масочно-перчаточный режим, который ввели с 12 мая 2020 года. Штраф за нарушение режима для физлиц составляет 5 тыс. рублей.

Ночь в метро: как попасть на экскурсию>>