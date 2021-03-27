РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 мар. На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») прошли соревнования по малокалиберному снайпингу клуба 22.LR совместно с Федерацией высокоточной стрельбы России (ФВСР), в них приняли участие 43 стрелка, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов Александр Семенов.

Первый турнир сезона по спортивному снайпингу из винтовок .22LR прошел в субботу на полигоне ЦНИИТОЧМАШ в Подольске. Соревнования по малокалиберному снайпингу организовали клуб .22LR совместно с ФВСР.

В соревнованиях приняли участие 43 стрелка, в том числе двое из Подольска. В основном они представляли Москву и Московскую область. Проводились в дисциплине «снайпинг» из малокалиберной винтовки. Упражнения по дальности стрельбы проводились на дистанции от 40 до 300 метров.

Стрельба велась исключительно по металлическим гонгам размером от 8 до 25 сантиметров. Участники состязались на меткость и скорость стрельбы с разнообразных конструкций, в том числе ежей, лежа, с устойчивых и качающихся оснований для стрельбы, на которых неудобно прицеливаться. Самым сложным стало упражнение, когда несколько мишеней на разных дистанциях нужно было поразить за очень короткое время. Проверяли умение стрелка пользоваться прицельными приспособлениями на винтовках для того, чтобы менять точку прицеливания на разных дистанциях.

За каждое попадание стрелки получали один балл, за промах - ноль баллов. Чтобы определить победителя при равенстве очков, ввели несколько упражнений, в которых шел учет времени стрельбы. Тех, кто с одинаковыми результатами заканчивал упражнения, распределяли по местам в зависимости от скорости попадания.